Trump: Hamas 'in grote problemen' als het menselijk schild inzet

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 16:53
WASHINGTON (ANP/RTR) - Donald Trump heeft gezegd dat Hamas "in grote problemen" komt als de militante organisatie gijzelaars inzet als menselijk schild. De Amerikaanse president reageerde op vragen van journalisten over het grondoffensief dat Israël dinsdag is begonnen in Gaza-Stad. "We zullen zien wat er gaat gebeuren", zei Trump, "want ik heb gehoord dat Hamas probeert die aloude truc te gebruiken."
Het Israëlische offensief, gericht op de volledige inname van de Gazaanse hoofdstad, heeft naar schatting al 350.000 mensen op de vlucht doen slaan. Een groter aantal inwoners zou zijn achtergebleven. Voor de inval heeft Israël 60.000 reservisten opgeroepen.
