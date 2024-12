Krant: Biden deporteerde hoogste aantal migranten in tien jaar

Onder de Amerikaanse president Joe Biden zijn in een jaar tijd 271.484 migranten het land uitgezet. Volgens de krant The Washington Post is dat het hoogste aantal in tien jaar.

De migranten werden naar bijna tweehonderd landen teruggestuurd. De meesten waren illegaal de grens met Mexico overgestoken. Het betrof de periode van 1 oktober 2023 tot 30 september dit jaar.

Biden trad in 2021 aan met de belofte de deportaties te stoppen, benadrukt het dagblad. Hij stuurde het parlement een wetsvoorstel dat de meeste van de elf miljoen migranten zonder papieren een weg naar Amerikaans burgerschap zou bieden. Maar de toenemende grensoverschrijdingen deden zijn plannen ontsporen. Ambtenaren van Biden breidden uiteindelijk de uitzettingen uit, concludeert The Washington Post uit gepubliceerde gegevens.

De aankomende president Donald Trump heeft beloofd meteen de grootste deportatiecampagne in de Amerikaanse geschiedenis te beginnen.