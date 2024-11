Krant: Rusland werft soldaten onder Jemenitische Houthi's

Het Russische leger werft soldaten onder de Jemenitische Houthi's, meldt het Britse dagblad Financial Times. De rekruten zouden moeten worden ingezet in de strijd tegen Oekraïne. Volgens de krant ondersteunt de Houthi-militie in Jemen de rekrutering. Het Russische leger zou al "honderden" Jemenitische huurlingen hebben geworven, aldus de krant.

De Financial Times schrijft dat de mannen naar Rusland worden gelokt met het vooruitzicht op betaald werk en Russisch staatsburgerschap. Eenmaal in Rusland aangekomen worden ze onder dwang ingelijfd bij de Russische strijdkrachten en naar het front in Oekraïne gestuurd. De werving in Jemen zou worden uitgevoerd door een bedrijf dat is opgericht door een prominente Houthi-politicus. De praktijk zou sinds juli gaande zijn, aldus de krant.

Rusland heeft zijn betrekkingen met de Houthi's verdiept, schrijft de Financial Times. Vertegenwoordigers van Moskou zouden al in Jemen zijn voor gesprekken. Gevreesd wordt dat Rusland wapens gaat leveren waarmee de Houthi's schepen voor hun kust effectiever kunnen aanvallen.

De door Iran gesteunde Houthi's vallen sinds de uitbraak van de Gaza-oorlog in oktober 2023 koopvaardijschepen aan die voor de kust van Jemen varen. Ze zeggen dit te doen uit solidariteit met de Palestijnen.