Krant: Trump wil zich ook in zwijggeldzaak op immuniteit beroepen

NEW YORK (ANP) - Donald Trump wil de uitspraak van het Hooggerechtshof over de onschendbaarheid van de president aangrijpen om zijn recente veroordeling in New York teruggedraaid te krijgen. Zijn advocaten hebben al een schriftelijk verzoek naar de rechter gestuurd, zegt een ingewijde tegen The New York Times. Ze willen in eerste instantie dat het vaststellen van de strafmaat wordt uitgesteld.

Een jury in New York oordeelde dit jaar dat Trump schuldig is aan het vervalsen van zakelijke documenten na een zwijggeldbetaling aan een pornoster. Hij hoort zijn straf op 11 juli. De kwestie dateert uit de periode voordat Trump president werd, maar zijn advocaten zouden nu toch mogelijkheden zien om de veroordeling teruggedraaid te krijgen.

Hun schriftelijke verzoek is nog niet openbaar, maar ze gaan mogelijk betogen dat aanklagers bewijsmateriaal hebben gebruikt dat stamt uit de periode waarin Trump wel president was. Rechter Juan Merchan kan besluiten dat de kwestie in hoger beroep geregeld moet worden. De deadline voor het indienen van moties na de veroordeling verliep vorige maand.