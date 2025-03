Kremlin bevestigt telefoongesprek Poetin en Trump

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Kremlin heeft bevestigd dat president Vladimir Poetin en Donald Trump elkaar telefonisch gaan spreken. "Zo'n gesprek staat voor dinsdag ingepland", verklaarde een woordvoerder van de Russische regering.

Trump had ook al gemeld dat hij dan met Poetin zou praten over vrede in Oekraïne. De VS willen dat Rusland eerst instemt met een staakt-het-vuren van dertig dagen. Daar heeft Oekraïne zich ook al bereid toe getoond.

De Amerikaanse president toonde zich tijdens een vlucht naar hoofdstad Washington optimistisch. Hij zei dat wordt geprobeerd om de oorlog te beëindigen. "Misschien lukt het ons, misschien niet, maar ik denk dat we een goede kans maken", zei Trump. Hij stelde ook dat in het weekend al veel werk is verricht.

De president kreeg ook de vraag wat voor toezeggingen gedaan kunnen worden in onderhandelingen over vrede. Hij zei toen: "We zullen het hebben over land. We zullen het hebben over energiecentrales."