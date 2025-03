Kremlin: contacten tussen Rusland en VS 'behoorlijk intensief'

MOSKOU (ANP/RTR) - De contacten tussen Rusland en de Verenigde Staten zijn momenteel "behoorlijk intensief" volgens de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze reageerde daarmee op berichten dat de speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff deze week de Russische president Vladimir Poetin wil bezoeken.

Amerikaanse media berichtten dat Witkoff mogelijk 13 maart naar Moskou gaat. Begin februari was Witkoff in Rusland voor gesprekken over de vrijlating van een Amerikaan die in Rusland vastzat. Witkoff heeft vorige maand ook deelgenomen aan de gesprekken tussen een Amerikaanse en een Russische delegatie in Riyad in Saudi-Arabië.