Alcaraz vlotjes naar achtste finales tennistoernooi Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Titelverdediger Carlos Alcaraz heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het tennistoernooi van Indian Wells. De Spaanse nummer 3 van de wereld kende weinig problemen met de Canadees Denis Shapovalov en won de partij in nog geen anderhalf uur in twee sets: 6-2 6-4.

Alcaraz neemt het in de strijd om een plaats in de kwartfinales op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov, de nummer 14 van de plaatsingslijst. De 21-jarige Spanjaard is de hoogst geplaatste speler die nog in het toernooi in Californië zit. De Italiaan Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, zit een dopingstraf uit van drie maanden. De Duitser Alexander Zverev, zijn naaste belager, werd uitgeschakeld door de Nederlander Tallon Griekspoor.