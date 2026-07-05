Kremlin: Kyiv wijst tijdelijk bestand rond Kostjantynivka af

MOSKOU (ANP) - Volgens Moskou heeft Oekraïne een voorstel voor een kortstondig staakt-het-vuren rond Kostjantynivka afgewezen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Het voorgestelde zes uur durende bestand zou maandag een gevangenenoverdracht mogelijk moeten maken. Onduidelijk is of dit nu alsnog zal gebeuren. Oekraïne heeft nog niet op de Russische bewering gereageerd.

Rusland meldde eerder de strategisch belangrijke Oekraïense stad te hebben ingenomen, iets wat Kyiv vervolgens weer ontkende. Kostjantynivka is van belang omdat het dient als verdedigingslinie voor de regio Kramatorsk en als voorportaal voor een opmars om de volledige Donetsk in te nemen, een van de belangrijkste oorlogsdoelen van Rusland.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky hekelde dit weekend de Russen en hun veroveringsclaim. Op X schreef hij zaterdag dat "als Kostjantynivka inderdaad onder Russische controle staat, Poetin er dan wellicht geen probleem mee heeft om daar af te spreken".

Uitnodiging

Het Kremlin reageerde op zijn beurt door te zeggen dat als de uitnodiging van Zelensky gelezen moest worden als blijk van bereidheid om af te reizen naar Russisch grondgebied, de Oekraïense leider van harte welkom was in Moskou.

Rusland zou Oekraïne tot tegen zondagmiddag hebben gegeven om te reageren op het voorgestelde staakt-het-vuren.