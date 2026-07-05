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Hevig onweer legt groot feest in Washington plat: terrein halsoverkop ontruimd vóór toespraak Trump

Politiek
door Peter Janssen
zondag, 05 juli 2026 om 6:43
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Hevig onweer heeft het grote Fourth of July-feest van president Donald Trump in Washington volledig ontregeld. Het evenemententerrein bij de National Mall werd kort voor Trumps toespraak wegens een officiële onweerswaarschuwing halsoverkop ontruimd, waarna urenlange chaos en paniek ontstonden. Beveiligers en politie kregen de menigte nauwelijks in beweging; sommige Trump-fans weigerden hun felbegeerde plek op te geven en floten de veiligheidsdiensten uit, terwijl de bliksem aan de horizon flitste. Een vals gerucht dat de evacuatie was afgeblazen zorgde zelfs voor een nieuwe stormloop richting het terrein. De autoriteiten stuurden bezoekers naar nabijgelegen musea, overheidsgebouwen en stations om te schuilen. Door de extreme hitte – rond de 35 graden – waren veel mensen al uren in de rij, wat de spanningen verder opvoerde. Trumps toespraak en het geplande vuurwerk begonnen pas met forse vertraging
Uren nadat het festivalterrein op de National Mall in Washington was ontruimd isTrump even na 23 uur (lokale tijd) alsnog aan zijn speech begonnen om stil te staan bij de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten.

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