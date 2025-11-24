Kremlin: nog geen plannen voor ontmoeting met onderhandelaars VS

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat er nog geen plannen zijn voor een ontmoeting met Amerikaanse onderhandelaars over het vredesplan voor Oekraïne. Het Kremlin is niet op de hoogte gehouden van de uitkomst van vredesonderhandelingen op zondag in Genève, aldus Peskov.

De VS en Oekraïne lieten na de onderhandelingen weten tot een conceptplan te zijn gekomen. Wat daar precies in staat, is niet duidelijk. Het Kremlin zegt details van voorstellen niet via de media te willen bespreken.

Volgens een Amerikaans 28-puntenplan moet Oekraïne vergaande concessies doen, zoals het opgeven van gebied en het inperken van het leger. Peskov zegt op de hoogte te zijn dat er in het weekend wijzigingen zijn aangebracht in dat plan.