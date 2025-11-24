Zelensky ziet 'belangrijke stappen' bij onderhandelingen Genève

KYIV (ANP/AFP) - Oekraïne heeft in de onderhandelingen met de Verenigde Staten over een nieuw Amerikaans vredesplan "uiterst gevoelige punten weten te behouden", zegt president Volodymyr Zelensky. De Oekraïense leider denkt dat zondag in Genève "belangrijke stappen" zijn gezet.

Onderhandelaars van Oekraïne en de VS bespraken het uitgelekte 28-puntenplan, dat grote concessies van Oekraïne zou vragen. Met steun van Europese bondgenoten probeerde de regering in Kyiv die offers eruit te krijgen of af te zwakken. De nieuwste, aangepaste versie van de voorstellen "weerspiegelt al de meeste van Oekraïnes topprioriteiten", zei het Oekraïense delegatielid Roestem Oemjerov zondag.

"Er zijn signalen dat president Trumps team naar ons luistert", zei Zelensky zondagavond. Oekraïne zoekt volgens hem samen met "in het bijzonder de VS naar compromissen die ons versterken en niet verzwakken", zei hij in een videoboodschap voor een conferentie in Zweden over de Russische bezetting van de Krim.