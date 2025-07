Kremlin spreekt van 'vertraging' bij verbeteren relatie met VS

MOSKOU (ANP/AFP) - Het aanhalen van de banden tussen Rusland en de Verenigde Staten heeft "vertraging" opgelopen, stelt het Kremlin. Woordvoerder Dmitri Peskov zegt dat Moskou "kennis heeft genomen" van de uitspraken van Donald Trump maandag. De Amerikaanse president herhaalde dat hij teleurgesteld was in zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin en vervroegde de deadline voor een staakt-het-vuren in Oekraïne.

Peskov ging niet in op het aangepaste ultimatum van Trump. "We gaan door met de speciale militaire operatie", zei hij tijdens een persconferentie. "We blijven ons inzetten voor een vredesproces om het conflict rond Oekraïne op te lossen."

Trump dreigde op 14 juli met zware heffingen voor Rusland als Poetin niet binnen vijftig dagen zou instemmen met een bestand. Maandag verkortte Trump die periode tot "tien tot twaalf dagen". De Amerikaanse president zei dat er te weinig voortgang is geboekt en dat hij denkt dat Poetin toch niet zal instemmen.