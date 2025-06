Deze sticker op je voorhoofd laat zien wanneer je even een pauze nodig hebt

Onderzoekers uit Texas hebben een dystopisch ogende oplossing bedacht voor mentale overbelasting op het werk. Hun uitvinding, een flinterdunne elektronische sticker die je op je voorhoofd draagt, meet in real time hoe druk het is in je hoofd.

De technologie leest hersengolven en oogbewegingen, en kan zo inschatten of iemand nog scherp is, of juist vermoeid of verveeld. Dat is belangrijker dan het klinkt. In beroepen waar concentratie letterlijk van levensbelang is, zoals bij luchtverkeersleiders of vrachtwagenchauffeurs, kan een moment van mentale inzinking desastreuze gevolgen hebben.

De sticker, door de onderzoekers een ‘elektronische tatoeage’ genoemd, is licht, draadloos en relatief goedkoop. Waar traditionele apparatuur voor hersenmetingen vaak log en prijzig is, doet deze slimme pleister hetzelfde werk voor een fractie van de prijs: een paar tientjes per sensor.

Roept vragen op

Uit tests blijkt dat de sticker niet alleen meet hoe belast iemand is, maar ook kan voorspellen wanneer het mis dreigt te gaan. Handig, zeggen de onderzoekers. Maar het roept ook vragen op: hoe ver willen we gaan in het monitoren van ons brein op de werkvloer? En wie beslist wanneer je "te moe" bent om door te werken?

Voorlopig werkt de sticker alleen op kale huid, maar de onderzoekers werken aan een versie die ook op behaarde hoofden blijft zitten. Het uiteindelijke doel is een exemplaar dat effectief door mensen gebruikt kan worden op de werkvloer.