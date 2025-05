Inspectie ziet stijgend aantal meldingen van verwaarloosde dieren

DEN HAAG (ANP) - Het aantal meldingen over verwaarloosde huisdieren is vorig jaar verder toegenomen, meldt de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn (LID). Vooral het aantal verwaarloosde katten is gestegen.

In 2024 voerde de inspectie 15.820 inspecties uit, in 2022 waren dit er nog 12.952. Meldingen komen binnen via het Meldpunt 144 of organisaties.

Volgens de LID is het ook opvallend dat het aantal directe meldingen door dierenartsen is gestegen, van 91 in 2022 naar 252 in 2024. Dierenartsen stappen bijvoorbeeld naar de inspectie als een dier dringend medische zorg nodig heeft, maar de eigenaar dit niet kan of wil betalen.

De LID wijt de toename deels aan het feit dat mensen tijdens de coronapandemie ondoordacht een hond of kat in huis namen. Ook kunnen mensen door stijgende kosten voor medische behandelingen soms niet meer goed voor hun huisdier zorgen. Verder stelt de inspectie dat het aantal meldingen ook toeneemt doordat mensen alerter zijn op dierenleed.