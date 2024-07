Kremlincriticus Kara-Moerza naar gevangenisziekenhuis gebracht

MOSKOU (ANP/AFP) - Kremlincriticus Vladimir Kara-Moerza is vanuit een strafkolonie overgebracht naar een gevangenisziekenhuis, zei zijn vrouw Evgenia op sociale media. Zijn advocaten hebben al twee dagen geen toegang gekregen, waardoor de zorgen over het lot van de dissident toenemen.

De 42-jarige Kara-Moerza wordt na de dood van Aleksej Navalny begin dit jaar beschouwd als de belangrijkste criticus van het Kremlin. Hij veroordeelde de invasie in Oekraïne en spoorde westerse landen aan sancties op te leggen aan Moskou. In april 2022 werd hij opgepakt en een jaar later veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor onder meer hoogverraad. Het is een van de zwaarste straffen die zijn uitgedeeld aan tegenstanders van de Russische president Vladimir Poetin.

Kara-Moerza werd in 2015 en 2017 tot twee keer toe ernstig ziek, volgens hemzelf doordat de Russische veiligheidsdienst hem probeerde te vergiftigen. Hij overleefde het ternauwernood. Sindsdien zou hij aan een zenuwziekte lijden. Er wordt gevreesd dat zijn gezondheid verder is verslechterd in de Siberische strafkolonie, waar hij onder barre omstandigheden wordt vastgehouden en medische zorg beperkt is.