Zeeland stemt in met tolvrije Westerscheldetunnel voor auto's

MIDDELBURG (ANP) - De Provinciale Staten van Zeeland hebben unaniem ingestemd met het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel voor automobilisten en motorrijders. Vanaf 1 januari 2025 hoeven zij geen geld meer te betalen om door de 6,6 kilometer lange tunnel tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen te rijden. De provincie Zeeland, eigenaar van de in 2003 geopende Westerscheldetunnel, had eind vorig jaar met toenmalig minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat al afspraken gemaakt over het vervroegd tolvrij maken.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat de tolheffing in 2033 zou verdwijnen, maar een meerderheid van de Tweede Kamer besloot in 2022 dat dit uiterlijk per 2025 al zo moet zijn voor auto's en motoren. Het Rijk stelt geld beschikbaar om het wegvallen van deze inkomsten voor de komende jaren te dekken. Aanvankelijk zou het tot 2030 gaan om 140 miljoen euro, maar dat bedrag is door indexatie verhoogd naar 146,5 miljoen.

"1 januari 2025 zal een historisch moment zijn, dan gaat de tol eraf voor personenvervoer", zei de gedeputeerde. "Het is gelukt, wie had dat ooit kunnen denken? Dit is goed voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van onze mooie provincie."