Kunstheup voor Nancy Pelosi na val

De Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi is geopereerd aan haar heup na een val in Luxemburg. Ze is aan de beterende hand na de succesvolle heupvervangende ingreep, meldde haar kantoor in een verklaring. De 84-jarige Democrate was als eerste vrouw voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een van de twee kamers van het parlement (Congres).

Pelosi zou van een trap zijn gevallen. Ze was in Luxemburg voor de herdenking van het Ardennenoffensief, tachtig jaar geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze werd opgevangen in een ziekenhuis daar en vervolgens naar een Amerikaans militair ziekenhuis bij de luchtmachtbasis Ramstein in Duitsland gebracht.