Kyiv: Rusland viel opnieuw aan met recordaantal drones

KYIV (ANP/RTR) - Rusland heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een recordaantal van 728 drones en 13 raketten afgevuurd op Oekraïne, zegt de Oekraïense luchtmacht. De stad Loetsk, in het noordwesten van het land, was het voornaamste doelwit van de aanval.

De Kyiv Independent schrijft dat Loetsk te maken kreeg met de zwaarste aanval op de stad sinds het begin van de oorlog. Ook in de westelijke steden Lviv, Chmelnytsky en Ternopil werden waarschuwingen voor drone-aanvallen afgegeven. Rond hoofdstad Kyiv werden explosies gehoord.

Van de Russische drones werden 718 vernietigd door de Oekraïense luchtverdediging, net als zeven raketten, schrijft de luchtmacht op de berichtenapp Telegram.

Rusland heeft het aantal luchtaanvallen op Oekraïne de laatste weken fors opgevoerd. Daarbij zet het steeds meer drones in, al meerdere malen werd er melding gemaakt van een aanval met een recordaantal drones.