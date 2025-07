PKK-leider Öcalan voorspelt snelle ontwapening

ISTANBUL (ANP/RTR/AFP) - PKK-leider Abdullah Öcalan heeft in gevangenschap aangekondigd dat zijn groep zich snel zal ontwapenen. Hij vroeg het Turkse parlement in een videoboodschap om een commissie op te richten die het vredesproces moet overzien.

"De details van de ontwapening zullen snel worden vastgesteld en uitgevoerd", zei Öcalan in het filmpje dat mogelijk vorige maand is opgenomen. Hij sprak over een vrijwillige overgang van gewapende strijd naar democratische politiek.

De Turkse zender NTV heeft eerder gemeld dat vrijdag een ontwapeningsceremonie plaatsvindt in het noorden van buurland Irak. Daar gaan PKK-strijders hun wapens inleveren. Het proces duurt mogelijk enkele maanden.

Öcalan wordt sinds 1999 vastgehouden door Turkije en heeft nog steeds veel invloed. Hij riep zijn Koerdische Arbeiderspartij (PKK) eerder dit jaar op tot een einde aan de decennialange strijd tegen de Turkse staat.