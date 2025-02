Laatste grote democratische partij Hongkong stopt ermee

HONGKONG (ANP/RTR) - De laatste grote democratische partij van Hongkong stopt ermee. Na een bijeenkomst van haar leiders treft de Democratische Partij voorbereidingen voor de ontbinding en afwikkeling van haar activiteiten. De stap volgt op jarenlange onderdrukking door de Chinese autoriteiten in het voormalig Britse gebied, waarbij maatschappelijke organisaties en liberale media werden gesloten.

De Democratische Partij, die in 1994 werd opgericht in aanloop naar de terugkeer van Chinees bestuur in 1997, groeide uit tot de grootste en succesvolste oppositiepartij. De partij gold lange tijd als belangrijk symbool van de vrijheden en veelzijdigheid van de stad.

De leden van de partij gaan nog een laatste oordeel vellen over de ontbinding. "Het ontwikkelen van democratie in Hongkong is altijd moeilijk, en het is vooral de afgelopen jaren moeilijk geweest", aldus partijvoorzitter Lo Kin-hei.