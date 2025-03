Laatste tickets Nijmeegse Vierdaagse in half uur uitverkocht

NIJMEGEN (ANP) - De laatste 4400 startbewijzen voor de Nijmeegse Vierdaagse waren maandag in ruim een halfuur uitverkocht. Dat is volgens de organisatie vergelijkbaar met vorig jaar, toen ook een run op de laatste tickets plaatsvond.

In 2024 werden de laatste 7700 startbewijzen binnen drie kwartier verkocht. Dit keer ging het nog sneller, met volgens de organisatie op het hoogtepunt meer dan 53.000 apparaten die in de wachtrij stonden voor deelname aan het evenement in de derde week van juli.

De verkoop van de startbewijzen begon op 25 februari, toen binnen enkele uren al ruim 32.000 van de 47.000 startbewijzen werden verkocht. De verkoop was tot en met zondag alleen bedoeld voor mensen die in de afgelopen twintig jaar zeker één keer het kruisje op de Via Gladiola hadden bemachtigd, en voor burgergroepen en jongeren. De anderen konden maandag proberen nog een ticket te kopen.

Mensen die zich niet hebben kunnen inschrijven, kunnen hun hoop vestigen op afhakers. Die kunnen hun startbewijs de komende tijd teruggeven aan de organisatie, die ze dan opnieuw ter beschikking stelt. "Er is geen wachtlijst, dus mensen moeten zelf in de gaten houden of er weer startbewijzen te koop komen in de overdraagperiode", zegt een woordvoerder. Die periode duurt tot 13 juni.