Schaatslegende Pechstein (53) beëindigt loopbaan

BERLIJN (ANP/DPA) - Schaatsster Claudia Pechstein heeft haar loopbaan op 53-jarige leeftijd officieel beëindigd. "Het is genoeg", zei de vijfvoudig olympisch kampioene uit Duitsland op een persconferentie. "Ik heb altijd gezegd dat ik zou stoppen als mijn juridische strijd voorbij was. Ik kan nu met pensioen." Pechstein nam twee jaar geleden nog deel aan wedstrijden om de wereldbeker.

De internationale schaatsunie ISU en de Duitse oud-schaatsster Pechstein troffen begin deze maand een schikking in hun langslepende juridische strijd. De Duitse spande in zestien jaar veel rechtszaken aan. Ze eiste 8,4 miljoen euro aan schadevergoeding van de ISU. Het is niet bekend hoeveel geld ze uiteindelijk heeft gekregen.

Pechstein werd in 2009 voor twee jaar geschorst vanwege afwijkende bloedwaarden. De zesvoudig wereldkampioene meende dat haar schommelende bloedwaarden erfelijk bepaald waren. De ISU meldde begin deze maand dat Pechstein en haar vader tests hebben ondergaan, waaruit blijkt dat de oud-schaatsster een milde variant van een erfelijke vorm van bloedarmoede heeft.

Pechstein wil nu graag als trainer betrokken blijven bij de schaatssport. "Ik sta dan nog steeds op het ijs, maar niet meer als atleet."