Labor claimt absolute meerderheid bij Australische verkiezingen

CANBERRA (ANP) - De centrumlinkse regeringspartij Labor van premier Anthony Albanese haalt bij de parlementsverkiezingen in Australië naar verwachting de absolute meerderheid van minimaal 76 van de 150 zetels. Albanese zei dat in zijn overwinningsspeech tot zijn aanhangers.

De overwinning van Labor is verrassend groot. De peilingen voorzagen een spannende strijd tussen Labor en de Liberal National Party. Albanese is de eerste premier in ruim twintig jaar die met zijn partij twee verkiezingen op rij wint.

Oppositieleider Peter Dutton van de Liberal National Party heeft het verlies van zijn partij en het verlies van zijn zetel in het parlement toegegeven. Ook heeft hij Albanese gebeld en hem gefeliciteerd met de overwinning.