Lage waterstand Donau brengt mammoetresten aan het oppervlak

ROESE (ANP/AFP) - In Bulgarije zijn de resten van een jonge mammoet gevonden door de lage waterstand van de Donau. Het gaat om onder meer delen van een kaak en fragmenten van slagtanden.

De botresten werden woensdag bij toeval ontdekt in de rivierbedding door een inwoner van het nabijgelegen Ryahovo, circa 30 kilometer van de Noord-Bulgaarse provinciehoofdstad Roese.

Volgens experts kan de lage waterstand leiden tot verdere vondsten. De Donau staat door de aanhoudende hitte op meerdere plekken bijzonder laag.

De mammoet stierf circa 10.000 tot 4000 jaar geleden uit. Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt vermoed dat er de afgelopen eeuwen tienduizenden exemplaren zijn teruggevonden. Een zeventigtal bekende ontdekkingen betroffen mammoeten die zo goed bewaard waren - bijvoorbeeld doordat ze gevonden werden in het ijs - dat er nog zacht weefsel als huid en haar werd aangetroffen.