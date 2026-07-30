ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lage waterstand Donau brengt mammoetresten aan het oppervlak

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 16:59
anp300726178 1
ROESE (ANP/AFP) - In Bulgarije zijn de resten van een jonge mammoet gevonden door de lage waterstand van de Donau. Het gaat om onder meer delen van een kaak en fragmenten van slagtanden.
De botresten werden woensdag bij toeval ontdekt in de rivierbedding door een inwoner van het nabijgelegen Ryahovo, circa 30 kilometer van de Noord-Bulgaarse provinciehoofdstad Roese.
Volgens experts kan de lage waterstand leiden tot verdere vondsten. De Donau staat door de aanhoudende hitte op meerdere plekken bijzonder laag.
De mammoet stierf circa 10.000 tot 4000 jaar geleden uit. Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt vermoed dat er de afgelopen eeuwen tienduizenden exemplaren zijn teruggevonden. Een zeventigtal bekende ontdekkingen betroffen mammoeten die zo goed bewaard waren - bijvoorbeeld doordat ze gevonden werden in het ijs - dat er nog zacht weefsel als huid en haar werd aangetroffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

hero-optie1-promenade

Vroeg met pensioen naar de zon? Nederland betaalt ziektekosten niet meer

57df2d3f-ceac-5a16-a007-fa8c0cc325b5

De uitpondgolf is bijna voorbij: zoveel duurder wordt een koophuis als je wacht tot 2027"

233842031_m

Geen wachtwoord nodig: hackers misbruiken ernstig lek in inlogsysteem Google

0_Toilet-roll-holder-with-toilet-paper

WC-rol, handschrift, orde: wat kleine details echt over je zeggen (en wat niet)

hero-laagwater-kribben-illustratie

Alarmfase 2: Nederland verdeelt zijn water nu volgens noodregels

de-amerikaanse-president-donald-trump-dut-in-tijdens-een-bijeenkomst

‘Geïrriteerde’ Trump in conflict met topmedewerkers in het Witte Huis

Loading