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Houthi's ontkennen aanval op Amerikaans schip in Egyptische haven

Samenleving
door anp
donderdag, 30 juli 2026 om 17:03
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SANAA (ANP/AFP) - De Houthi's in Jemen ontkennen afgelopen woensdag een droneaanval te hebben uitgevoerd in de haven van de Egyptische stad Damietta. Daarbij raakten twee schepen beschadigd, waaronder een Amerikaans schip. Het is de eerste aanval op Egypte sinds het uitbreken van de oorlog tussen de VS en Iran. De aanslag is nog door niemand opgeëist, ook niet door Iran.
Volgens een woordvoerder van de beweging, aangehaald door persbureau Saba, zijn "geruchten dat Jemen een schip in de haven van Damietta in Egypte heeft aangevallen ongegrond".
De haven van Damietta ligt aan de Middellandse Zee, op meer dan 1300 kilometer afstand van Iran en 2000 kilometer van Jemen. Egypte speelde eerder dit jaar een belangrijke rol bij het bereiken van een staakt-het-vuren tussen de VS en Iran. Experts zeggen tegen persbureau AFP dat de aanval, los van wie deze uitvoerde, bedoeld kan zijn om Egypte in het conflict te betrekken.
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