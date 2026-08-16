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Landen veroordelen afwijzing vredesplan voor Gaza door Israël

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 18:58
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ABU DHABI (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Egypte, Saudi-Arabië, Jordanië, Turkije, Indonesië en Pakistan hebben het afwijzen van een vredesplan voor Gaza door Israël veroordeeld. Het gaat om een plan van de zogenoemde Vredesraad van de Amerikaanse president Donald Trump, dat werd goedgekeurd door Hamas.
Zondag zou de Amerikaanse gezant en schoonzoon van Trump, Jared Kushner, vertegenwoordigers van Hamas spreken in Egypte in de hoop beweging te krijgen in het vastgelopen plan. Israël zegt zich niet terug te trekken voordat Hamas volledig is ontwapend.
De landen beschuldigen Israël van het "fundamenteel ondermijnen van de gezamenlijke inspanningen die worden geleverd om een ​rechtvaardige en duurzame vrede te bereiken." Ze wijzen op de rol van Trump en verschillende bemiddelaars bij het opstellen van het plan. De VS moeten druk uitoefenen op Israël om ervoor te zorgen dat het wordt uitgevoerd, aldus de landen.
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