Lange celstraffen voor moord op Braziliaanse politica

RIO DE JANEIRO (ANP/RTR) - Een Braziliaanse rechter heeft twee voormalige politieagenten veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen voor de moord op de Braziliaanse politica Marielle Franco en haar chauffeur. Haar dood in 2018 leidde tot grote verontwaardiging in Brazilië en daarbuiten.

De twee veroordeelden, Ronnie Lessa en Elcio de Queiroz, kregen respectievelijk 78 jaar en 9 maanden en 59 jaar en 8 maanden gevangenisstraf opgelegd.

Franco was een uitgesproken activiste voor de rechten van de zwarte en lhbti-gemeenschappen. Ze groeide op in een sloppenwijk en werd een charismatische verdediger van de armen en een uitgesproken criticus van politiegeweld. Op de avond van 14 maart 2018 werd ze samen met haar chauffeur gedood door schoten uit een voorbijrijdende auto in het centrum van Rio de Janeiro. Ze was 38.

Dertig jaar

"Gerechtigheid wordt gediend, ook al zal de betekenis van gerechtigheid voor ons nooit volledig zijn na het verlies van Marielle," zei Anielle Franco, de zuster van de politica en de Braziliaanse minister van Rassengelijkheid, donderdag na de veroordeling.

Er wordt nog steeds onderzoek gedaan naar drie andere mannen in verband met de opdracht en planning van de moord door Lessa en Queiroz. De twee veroordeelden zullen slechts dertig jaar van hun straffen uitzitten, zei aanklager Eduardo Martins tegen journalisten, omdat de Braziliaanse wet ten tijde van de moord niet in langere straffen voorzag.