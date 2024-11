Eerste langdurige covidpatiënten nu snel naar expertisecentra

UTRECHT (ANP) - Mensen met langdurige covidklachten kunnen vanaf vrijdag via hun huisarts worden aangemeld voor onderzoek in een van de eerste drie post-covid-expertisecentra, het Maastricht UMC+, Amsterdam UMC en Erasmus MC in Rotterdam. Of iedere belangstellende er terechtkan, is zeer de vraag. Er kunnen volgens een woordvoerder van de centra tot en met januari zo'n duizend patiënten worden gezien, terwijl er naar schatting 90.000 volwassenen aan langdurige covid lijden. Op den duur moeten alle universitaire medische centra een expertisecentrum openen.

Het zal nog wel een paar dagen duren voordat de eerste patiënten een van de eerste drie expertisecentra kunnen binnenlopen. Kinderen kunnen vanaf vrijdag ook worden doorverwezen, in hun geval vooralsnog naar Maastricht, Amsterdam én Utrecht, maar zij zullen nog niet meteen ergens terechtkunnen. De bedoeling is echter dat ook dat snel mogelijk wordt. Hoeveel kinderen langdurige covid hebben is niet duidelijk, maar het zijn er aanzienlijk minder dan onder volwassenen

De expertisecentra hanteren bepaalde behandelplannen, met name voor symptoombestrijding, maar zijn ook bedoeld om centraal kennis en ervaring op te doen om deze zo snel mogelijk te delen met andere zorgverleners. Die kunnen dan hopelijk ook snel patiënten helpen. Een en ander gebeurt in samenwerking met het al bestaande Post-COVID Netwerk Nederland (PCNN).

Symptomen van langdurige covid zijn onder meer vermoeidheid, benauwdheid, geheugen- en concentratieproblemen, spierpijn en hartkloppingen. Volwassen belangstellenden moeten minstens een jaar klachten hebben die wijzen op een besmetting door corona, zich flink minder fit voelen en, als het even kan, al een poging hebben gedaan om op te knappen door bijvoorbeeld fysio- of ergotherapie. Voor kinderen geldt dat zij al welkom zijn als ze minstens een half jaar klachten hebben.