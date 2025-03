Latenighttalkshows RTL heten vanaf september RTL Tonight

HILVERSUM (ANP) - De praatprogramma's van RTL op de late avond gaan vanaf september door onder de titel RTL Tonight. Tot nu toe heetten de latenighttalkshows naar de presentatoren Renze (Klamer), Humberto (Tan) en Beau (van Erven Dorens). Zij blijven allemaal verbonden aan RTL Tonight, bevestigt RTL na berichtgeving van De Telegraaf.

RTL Tonight is vanaf september iedere zondag tot en met vrijdag te zien. "Hoewel we tevreden zijn over hoe de huidige talkshows het doen, vinden we het bij RTL wel belangrijk om te blijven vernieuwen", aldus de zender. "Dit proces hebben we al een tijd geleden ingezet door verschillende producenten uit te nodigen om met frisse ideeën over vorm en inhoud van de latenight te komen." Uiteindelijk viel de keuze van RTL op producent EndemolShine Nederland, die het stokje overneemt van PilotStudio.