Basketballer Post wint met Warriors ondanks absentie Curry

SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Basketballer Quinten Post heeft zich met Golden State Warriors herpakt na de thuisnederlaag tegen Denver Nuggets van maandag. De 24-jarige Amsterdammer tekende een dag later voor 14 punten tijdens een 104-93-zege op Milwaukee Bucks in de Amerikaanse profcompetitie NBA.

Post speelde 23 minuten voor de Warriors, die de 37-jarige vedette Stephen Curry rust hadden gegeven. Jimmy Butler III werd met 24 punten topscorer. Giannis Antetokounmpo, de sterspeler van de Bucks, was goed voor 20 punten.

De zege op Milwaukee was de dertiende overwinning in de laatste vijftien wedstrijden voor Golden State. Met dertien wedstrijden te gaan in het reguliere seizoen bezetten de Warriors de zesde plaats in de westelijke divisie, een plek die recht geeft op de play-offs.