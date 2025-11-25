ECONOMIE
Le Parisien: vierde verdachte juwelenroof Louvre aangehouden

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 14:34
anp251125128 1
PARIJS (ANP/RTR) - Een vierde verdachte van de juwelenroof uit het Louvre van vorige maand is aangehouden, meldt de Franse krant Le Parisien. Het zou gaan om een man die al bekend was bij de politie.
De krant schrijft dat twee mannen het museum binnengingen terwijl twee anderen buiten de wacht hielden. Deze laatste verdachte zou buiten hebben gewacht. Hij wordt verdacht van onder meer diefstal in vereniging en criminele samenzwering, meldt Le Parisien.
De juwelen zelf worden nog altijd gezocht. Die zouden samen zo'n 88 miljoen euro waard zijn.
