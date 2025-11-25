ECONOMIE
NOC*NSF: geld nodig om met name jongeren te laten sporten

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 14:31
anp251125125 1
ARNHEM (ANP) - Structurele financiële ondersteuning door het Rijk is nodig om de breedtesport in Nederland op peil te houden. Dat zei Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF, tijdens de algemene ledenvergadering. Met name jongeren tussen de 13 en 18 jaar blijken de weg naar het sportveld steeds moeilijker te vinden.
Van den Tweel verwees naar een onderzoek van Bureau Coen Jongerencommunicatie in opdracht van de sportkoepel, waaruit blijkt dat het steeds lastiger is om jongeren onder de 19 jaar aan het sporten te krijgen en te houden.
Bureau Coen, dat spreekt van een niet-representatief onderzoek omdat er slechts 4000 jongeren zijn ondervraagd over elf sporten, concludeert dat deze leeftijdsgroep veel drempels ervaart die niet altijd goed worden herkend door sportverenigingen.
Het gaat daarbij niet alleen om de kosten of reistijd: jongeren willen meer vrijblijvendheid en flexibiliteit en stellen vragen over de locatie, groepssamenstelling, benodigd materiaal, reistijd en de mate van uitdaging.
