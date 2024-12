Leger VS: luchtaanvallen uitgevoerd op IS-doelen in Syrië

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft tientallen luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van Islamitische Staat in centraal Syrië. Dat meldt Centcom, het Amerikaanse militaire commandocentrum dat onder meer verantwoordelijk is voor het Midden-Oosten.

In een verklaring zei Centcom dat de ruim 75 aanvallen bedoeld waren om te voorkomen dat Islamitische Staat misbruik maakt van de huidige situatie in Syrië. Daar is het regime van Bashar al Assad dit weekend verjaagd door rebellen.

In een toespraak vanuit het Witte Huis zei president Joe Biden dat de ongeveer negenhonderd Amerikaanse soldaten die gestationeerd zijn in Syrië daar voorlopig blijven. Ze zijn er om Islamitische Staat te bestrijden.