Legerchef Israël: operationele zone ingesteld onder Litani-rivier

Samenleving
door anp
zondag, 05 april 2026 om 23:36
TEL AVIV (ANP/AFP) - Volgens de Israëlische legerchef Eyal Zamir heeft het Israëlische leger alle gebieden ten zuiden van de Litani-rivier in Libanon omgevormd tot een "operationele zone", naar eigen zeggen om Hezbollah te bestrijden. Israël voert in Zuid-Libanon een grondoffensief uit dat het almaar uitbreidt.
Volgens een verklaring van het leger heeft Zamir eerder op zondag een ontmoeting gehad met troepen die zijn gestationeerd in het gebied Ras al-Bayada in Zuid-Libanon.
Zamir verklaarde dat de Israëlische strijdkrachten zich inzetten om "indirect vuur vanuit Libanon te onderdrukken en te verminderen", wat "tijd vergt", aldus de verklaring.
1,1 miljoen ontheemd
In Libanon zijn ruim 1,1 miljoen mensen ontheemd geraakt te midden van de geïntensiveerde Israëlische aanvallen op het land en de grondinvasie in het zuiden.
Mensenrechtenorganisaties en VN-functionarissen waarschuwen dat Israël civiele infrastructuur vernietigt in strijd met het internationaal recht en zich voorbereidt op een langdurige bezetting van Zuid-Libanees grondgebied.
