Paasvuren op veel plekken ontstoken

HOLTEN (ANP) - Op diverse plekken in Nederland zijn zondagavond paasvuren ontstoken. Rond het Overijsselse Holten strijden ieder jaar verschillende buurtschappen om de mooiste paasbult, al ging dat vroeger om de hoogste. Dit jaar was de winnaar Espelo.

RTV Oost zond het live uit toen het paasvuur in Espelo werd ontstoken. Ook op veel andere plekken gingen in de loop van de avond de paasbulten in vlammen op, zoals in Gelderland, Drenthe, Groningen en Friesland. Sommige paasvuren zijn zaterdag al ontstoken en ook maandag zijn er nog paasvuren.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder deze week weinig overlast te verwachten van de rook.