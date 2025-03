Lenteachtig weer op komst, eind van de week maxima tot 19 graden

HOUTEN (ANP) - De komende dagen stijgt de gemiddelde temperatuur geleidelijk naar lenteachtig. Donderdag en vrijdag kan het kwik lokaal oplopen tot 18 graden, meldt weerbureau Weeronline. In het weekend wordt het plaatselijk mogelijk nog een graad warmer.

Maandag en dinsdag is het in het grootste deel van het land nog redelijk fris. Het weer is overwegend grijs, met nevel en lokaal ook dichte mist. In de middag klaart het op en is het volgens Weeronline "zonovergoten". Het wordt maximaal 12 graden, wat gunstige omstandigheden zijn voor de carnavalsvierders in het land.

Vanaf woensdag stroomt drogere en zachtere lucht het land binnen en stijgt de gemiddelde temperatuur ook meteen. Donderdag leidt dat tot waarden tussen de 12 en 15 graden, een dag later wordt het nog aangenamer en voorspelt Weeronline "ronduit lenteachtig" weer met temperaturen van 14 tot 18 graden.

In het weekend houdt dit weer aan. Er staat "over het algemeen weinig wind" en het kan op de meeste plaatsen tussen de 15 en 19 graden worden. Het warmst wordt het in het zuiden en zuidoosten, aldus het weerbureau.