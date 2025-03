Man steekt zijn hond dood toen deze hem beet en niet meer losliet

Een man heeft zaterdagavond zijn eigen hond doodgestoken, toen deze hem beet en niet meer losliet. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van AT5. Het incident gebeurde in zijn woning aan de Pinksterbloemstraat in Amsterdam-Noord. De lokale zender meldt dat het volgens omstanders om een pitbull ging.

De man werd in zijn been en onderarm gebeten en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een politiewoordvoerder heeft hij "lelijke wonden" en bestaat bij bijtwonden vaak het risico op infecties. De dode hond is meegenomen door de dierenambulance.