Libanese leider belooft gerechtigheid 5 jaar na explosie Beiroet

BEIROET (ANP/AFP) - Vijf jaar na de verwoestende explosie in de haven van Beiroet heeft de Libanese president Joseph Aoun "gerechtigheid" beloofd. Tot nu toe is niemand vervolgd voor de ontploffing, waarbij meer dan 220 mensen omkwamen.

De ramp op 4 augustus 2020 werd veroorzaakt door een brand in een opslagplaats met tonnen ammoniumnitraat. Dat brandbare materiaal wordt onder meer gebruikt voor kunstmest. Ondanks waarschuwingen van hoge functionarissen over het gevaar, bleef het materiaal jarenlang in de haven liggen.

Aoun wil nu eindelijk de "hele waarheid" achterhalen, ongeacht of hij daarmee hooggeplaatste bewindslieden raakt. "De wet zal gelden, zonder uitzondering", zei hij in een verklaring.

Libanon verkeerde jarenlang in politieke chaos en zat tussen 2022 en begin 2025 bijvoorbeeld zonder president. Toch is een onderzoek naar de explosie ingesteld en volgens bronnen zijn de ondervragingen van de verdachten inmiddels afgerond.