Libanon sluit normale relatie uit met Israël

BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun sluit normalisatie tussen zijn land en Israël uit. Hij hoopt wel op vreedzame betrekkingen met het zuidelijke buurland, dat nog steeds delen van Zuid-Libanon bezet.

Het is de eerste officiële reactie op de verklaring van de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar vorige week, die aangaf dat zijn land geïnteresseerd is in het normaliseren van de banden met Libanon en Syrië.

Aoun maakt onderscheid tussen vrede en normalisatie. "Vrede is het ontbreken van een staat van oorlog, en dat is waar het ons in Libanon op dit moment om gaat. De kwestie van normalisatie maakt op dit moment geen deel uit van het Libanese buitenlandse beleid", zei de president tegen een delegatie van een Arabische denktank.

Libanon en Syrië zijn sinds 1948 in staat van oorlog met Israël. De regering in Beiroet wil dat Israël zich volledig terugtrekt uit Zuid-Libanon, waar Israël vecht tegen de militante Hezbollah-beweging.