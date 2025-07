Nederland vraagt in Brussel opnieuw om mestuitzondering

DEN HAAG (ANP) - Nederland gaat in Brussel opnieuw pleiten voor een nieuwe mestuitzondering, de zogeheten derogatie. Een brief met dat verzoek verstuurt landbouwminister Femke Wiersma (BBB) vrijdag aan verantwoordelijk Eurocommissaris Jessika Roswall (Milieu).

Nederland is de uitzondering vanaf 2026 kwijt, waardoor boeren de mest van hun koeien veelal niet meer kwijt kunnen op hun eigen land. Dat zorgt voor financiële problemen bij melkveehouders. Dat is ook een van de argumenten die Wiersma aandraagt om in Brussel opnieuw de uitzondering te krijgen.

Wiersma wijst ook op de goede waterkwaliteit op bedrijven die de afgelopen jaren gebruikmaakten van derogatie. Ook het feit dat boeren minder kunstmest gebruiken als ze meer dierlijke mest op hun land mogen uitrijden, is voor de demissionair landbouwminister een argument waarmee ze Roswall hoopt te overtuigen.

De Eurocommissaris zei bij een werkbezoek aan Nederland dat er eerst resultaten geboekt moeten worden op het gebied van waterkwaliteit.