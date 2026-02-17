Lichte beving bij Usquert, 2000e geregistreerde gaswinningsbeving

GRONINGEN (ANP) - Bij het dorp Usquert in de provincie Groningen is maandagavond een aardbeving geweest. Die had een magnitude van 0.9, te licht om te voelen. Het is de 2000e aardbeving door gaswinning die in Nederland is geregistreerd. De eerste was in 1986 bij Assen.

Aardbevingen die door menselijk handelen worden veroorzaakt, heten geïnduceerde bevingen. Volgens Läslo Evers, seismoloog bij het KNMI, zijn er in werkelijkheid al veel meer dan 2000 van zulke bevingen geweest. In de beginjaren konden de weinige sensoren alleen bevingen met een magnitude van 1.5 of hoger registreren. Tegenwoordig zijn er meer meetapparaten beschikbaar en zijn ze ook gevoeliger dan vroeger. Daardoor worden bevingen van bijna 0.0 nu ook opgemerkt, terwijl ze vroeger onzichtbaar bleven.

Verreweg de meeste aardbevingen zijn in het hart van de provincie Groningen, in het midden van het Groningengasveld. De huidige gemeenten Eemsdelta en Midden-Groningen telden samen meer dan 1300 bevingen, twee op de drie geïnduceerde bevingen in Nederland. "Daar is de inklinking van het gasreservoir het grootst en is de bodemdaling het hoogst. Daar is ook de meeste spanning opgebouwd", zegt Evers.

Risico zware aardbeving

Door het stoppen van de gaswinning daalt het aantal aardbevingen. Vorig jaar registreerde het KNMI 37 geïnduceerde bevingen, het jaar ervoor 42. Tien tot vijftien jaar geleden waren er jaarlijks meer dan honderd bevingen door de gaswinning. Evers: "Je ziet een afname van het aantal bevingen, maar helaas blijven de kansen op bevingen aanwezig. De ondergrond is nog niet tot rust gekomen, de bevingen gaan nog jaren door."

Ook het risico op relatief zware bevingen is nog niet geweken, benadrukt Evers. "In november was er nog een beving met een magnitude van 3.4 bij Zeerijp. Dat was de op twee na zwaarste beving in Groningen ooit."