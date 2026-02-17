ECONOMIE
Onderzoek: ruim 120.000 banen weg in Duitse industrie in 2025

Economie
door anp
dinsdag, 17 februari 2026 om 10:03
BERLIJN (ANP/DPA) - De werkgelegenheid in de omvangrijke Duitse industrie is vorig jaar met meer dan 120.000 arbeidsplaatsen gekrompen. Dat meldt advies- en accountancybureau EY in een onderzoek. Vooral de noodlijdende Duitse auto-industrie werd hard getroffen met een verlies van ongeveer 50.000 banen, aldus het onderzoek.
In de studie werd gekeken naar bedrijven met minstens vijftig werknemers. De totale werkgelegenheid in de Duitse industrie bedroeg eind vorig jaar bijna 5,4 miljoen banen. Naast de auto-industrie waren er ook ontslagrondes in de chemie, farmacie, metaalsector en de textielindustrie. Duitsland kampt onder meer met een zwakkere export, toenemende concurrentie en hoge kosten voor bijvoorbeeld energie. Daardoor sluiten industriebedrijven de deuren of wordt productie naar het buitenland verplaatst waar de kosten lager liggen.
EY spreekt van een diepe crisis voor de Duitse industrie en denkt dat dit jaar het banenverlies doorzet, met ook een verdere stijging van het aantal faillissementen.
