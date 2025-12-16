Limburg legt Arriva boete van ruim 750.000 euro op voor rituitval

MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg legt Arriva een boete van ruim 760.000 euro op, omdat bussen en treinen van de vervoerder in 2023 te vaak uitvielen of te laat kwamen. Dat was in strijd met de afspraken die de provincie met Arriva maakte over het regionale vervoer in de provincie.

Volgens de provincie hadden reizigers in 2023 "bovengemiddeld veel hinder" door ritten die uitvielen. Arriva kan de boete betalen door het bedrag te steken in maatregelen die het openbaar vervoer verbeteren voor reizigers. Limburg deed de vervoerder vorig jaar hetzelfde voorstel. Toen kreeg Arriva een boete van ruim 900.000 euro voor vertragingen en uitval in 2022.

De provincie stelt dat Arriva de dienstregeling afgelopen jaar flink heeft verbeterd en dat er bijvoorbeeld ondanks het uitbreiden van de buslijnen vrijwel geen rituitval was door personeelstekorten. "Daarom combineren we het opleggen van deze boete met ruimte voor Arriva om te investeren in extra reizigersgerichte verbeteringen, zodat we samen blijven werken aan het verder versterken van het openbaar vervoer in Limburg", zegt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA). Ook is het boetebedrag voor uitgevallen bussen "gematigd", zegt de provincie.

Volgens Limburg gaat Arriva het boetegeld onder meer besteden aan het verbeteren van de Drielandentrein. Op dat traject tussen Maastricht, Heerlen, de Duitse stad Aken en het Belgische Luik zijn zeer regelmatig vertragingen en rituitvallen. Dat komt onder meer doordat Arriva moeite heeft voldoende machinisten te werven. Treinbestuurders hebben een extra opleiding nodig om op de volledige route van de internationale trein te mogen rijden.