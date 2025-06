Limburg stemt in met miljoenenaankoop van grond bij Chemelot

MAASTRICHT (ANP) - De Provinciale Staten van Limburg hebben ingestemd met de aankoop van 354 hectare grond in de buurt van industriegebied Chemelot. Limburg wil de grond met de gemeente Sittard-Geleen overnemen van voedingsconcern dsm-firmenich, onder meer voor de bouw van een hoogspanningsstation. Met de aankoop is zo'n 26 miljoen euro gemoeid, waarvan beide overheden de helft betalen.

De raad van Sittard-Geleen stemt volgende week over het plan om Graetheide en de Lexhy aan te kopen, zoals de gronden waar het om gaat heten. Het nog te bouwen hoogspanningsstation op de Lexhy moet helpen ruimte te maken op het Limburgse stroomnet en bij het verduurzamen van Chemelot.

In de Limburgse Staten bestaan wel nog zorgen over plannen voor grindwinning in Graetheide. Onder meer PvdA, GroenLinks en de SP vinden dat onwenselijk en de raad van Sittard-Geleen sprak zich eerder ook uit tegen grindwinning. "Ik vind dat we dat als provincie moeten respecteren", zei PvdA-fractievoorzitter Aleida Berghorst.