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Litouwen wil af van verbod op kernwapens

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 12:01
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VILNIUS (ANP/RTR) - Litouwen wil af van het verbod op het plaatsen van kernwapens op zijn grondgebied. Het parlement gaat die bepaling uit de grondwet halen, zegt president Gitanas Nausėda, net als NAVO-bondgenoot Finland dit voorjaar al deed.
Litouwen is volgens Nausėda praktisch nog het enige land binnen het bondgenootschap dat kernwapens in alle gevallen weert. Dat kan het land zich volgens hem niet meer veroorloven nu de dreiging van oorlog met buurland Rusland terug lijkt.
Net als Finland eerder benadrukt de Litouwse president dat zijn land niet uit is op het verwelkomen van bijvoorbeeld Amerikaanse kernwapens. Maar dat moet mogelijk zijn wanneer de situatie erom vraagt, is volgens hem de stemming in het parlement. Dat zou nog dit jaar de grondwet willen wijzigen.
Amerikaanse kernwapens liggen nu al opgeslagen in Nederland en een handvol andere Europese landen.
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