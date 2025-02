Litouwse president: vredesmacht in Oekraïne kan niet zonder VS

BRUSSEL (ANP) - Een vredesmacht van alleen Europese landen kan een staakt-het-vuren in Oekraïne niet bewaken, denkt de Litouwse president Gitanas Nauseda. Daarvoor is volgens hem echt Amerikaanse hulp nodig. Bovendien zijn er ook troepen nodig om de andere Oost-Europese landen tegen Rusland te beschermen.

Europese bondgenoten van Oekraïne overleggen over het sturen van troepen naar Oekraïne als het land een wapenstilstand sluit met Rusland. De troepenmacht zou moeten voorkomen dat Rusland het bestand aangrijpt als adempauze, om vervolgens weer op te rukken. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump ziet graag dat Europa zo'n klus opknapt. Maar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky haastte zich ook al te zeggen dat de Amerikanen onmisbaar zijn.

"Ik geloof persoonlijk niet dat het mogelijk is" zonder de VS, zei Nauseda bij een EU-top over defensie in Brussel tegen het ANP. De Europese verdediging tegen Rusland zou te ver worden uitgerekt. Ook de rest van de 'oostflank' van de NAVO, waaronder Litouwen, moet immers worden beschermd.

Dreiging

Litouwen, dat zich erg bedreigd voelt door grote buur Rusland, is een van de belangrijkste voorvechters van krachtig optreden tegen Rusland en steun aan Oekraïne. Het land heeft al laten weten zo nodig ook bereid te zijn troepen naar Oekraïne te sturen.

Als het van vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne komt, kan dat niet buiten Europa om, onderstreepte Nauseda verder. Trump en de Russische president Vladimir Poetin sturen aan op een onderonsje, maar Europa moet "natuurlijk" worden betrokken. Onderhandelen zonder Oekraïne aan tafel is voor Nauseda al helemaal taboe.