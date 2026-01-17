Luchtvaartautoriteit VS waarschuwt piloten boven Mexico

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om boven Mexico en Midden-Amerika "voorzichtig" te zijn vanwege "militaire activiteiten". De waarschuwing geldt ook boven landen als Colombia, Panama en Ecuador en is tot halverwege maart van kracht.

Details over de "militaire activiteiten" geeft de FAA niet en van een vliegverbod is geen sprake. De luchtvaartautoriteit spreekt enkel over een "potentieel risico voor luchtverkeer op alle hoogtes" en waarschuwt voor problemen met de navigatiesystemen in de burgerluchtvaart.

De Verenigde Staten hebben een grote militaire aanwezigheid in Latijns-Amerika en president Donald Trump suggereerde vorige week dat hij Mexico zou kunnen aanvallen. Begin deze maand vielen Amerikaanse troepen Venezuela aan. President Nicolás Maduro en zijn vrouw werden daarbij gevangengenomen.