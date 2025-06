Luchtvaartautoriteit wil onderzoek alle Indiase 787's na crash

NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase luchtvaartautoriteit heeft opdracht gegeven alle Boeing 787's die door lokale luchtvaartmaatschappijen worden gebruikt te inspecteren, na een crash met een Air India-toestel waarbij deze week meer dan 270 mensen om het leven kwamen. De minister van Luchtvaart zei zaterdag dat de autoriteiten alle mogelijke oorzaken onderzoeken.

De toezichthouder vindt het belangrijk dat alle zogenoemde Dreamliner-vliegtuigen in het land goed worden gecontroleerd. Dit gaat bijvoorbeeld om het beoordelen van bepaalde opstijgparameters, tests van de elektronica en controles van de brandstof.

"We hebben ook opdracht gegeven om uitgebreid toezicht te houden op de 787-toestellen. Er zijn er 34 in onze Indiase vloot", verklaarde minister Kinjarapu Ram Mohan Naidu op een persconferentie in New Delhi. Op één toestel na, dat van IndiGo is, gaat het allemaal om Air India-toestellen. "Acht zijn al geïnspecteerd en met onmiddellijke spoed zullen ze allemaal worden gecontroleerd."