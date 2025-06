Niet eerder ergens in Nederland zo warm op 14 juni als in 2025

HOUTEN (ANP) - Het is in de geschiedenis niet eerder ergens in het land zo warm geworden als deze zaterdag. Om 14.50 uur werd het in Twente 31,8 graden, waarmee het oude record met 0,1 graden werd verbroken, meldt Weeronline.

Het vorige record dateert uit 1980 en werd genoteerd in Eelde. Officieel is er geen sprake van de warmste 14 juni ooit, want op het hoofdstation in De Bilt werd het niet warmer dan 27,3 graden. Voor een record moest het daar 30,3 graden worden, aldus het weerbureau.

Op steeds meer plaatsen steekt in de middag een matige westenwind op waardoor het afkoelt. Vooral in de avond en in de nacht naar zondag kan het landinwaarts tot regen- en onweersbuien komen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 15.

Zondag breekt vanuit het westen weer de zon door. Het wordt zo'n 19 of 20 graden langs de kust en op de Wadden. Landinwaarts stijgt het kwik naar zo'n 22 graden en in het zuidoosten van het land kan het nog 24 graden worden. Die temperaturen blijven ook de komende dagen zo.