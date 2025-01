DE BILT (ANP) - In heel Nederland geldt maandagmiddag code geel om zware windstoten. Een windveld trekt dan van west naar oost, met windstoten tot 75 kilometer per uur. Bij zee en in het Waddengebied kunnen windvlagen van 90 kilometer per uur voorkomen.

Het KNMI geeft de weerswaarschuwing vanaf 12.00 uur af voor Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Daarna trekt de wind oostwaarts. In Friesland en Groningen geldt code geel tot 20.00 uur, daarna kleurt het hele land naar verwachting weer groen.